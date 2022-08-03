ВТБ в Самаре удвоил объем розничного кредитования

По оценкам банка, с учетом снижения ставок и сезонного фактора рост спроса может продолжится и в дальнейшем достигнуть уровня начала года. Об этом заявил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков в ходе встречи губернатора региона Дмитрия Азарова с заместителем президента-председателя правления ВТБ Анатолием Печатниковым.

Всего за первое полугодие жители Самарской области оформили в ВТБ свыше 11 тысяч кредитов на 9,5 млрд рублей. На ипотеку и кредиты наличными пришлось по 4,6 млрд рублей, еще 320 млн рублей банк предоставил по программам автокредитования. Общий портфель розничных кредитов ВТБ в регионе вырос с начала года до 83,3 млрд рублей.

После спада активности клиентов весной этого года в июне спрос на розничные кредиты начал восстанавливаться во всех сегментах. Более половины всех займов пришлось на кредиты наличными – почти 850 млн рублей, что в 1,5 раза выше, чем в мае. Объем ипотечных сделок в июне по сравнению с предыдущим месяцем вырос более чем втрое – до 780 млн рублей. Выдачи автокредитов увеличились на 71%, составив 90 млн рублей. Жители региона также активно используют в повседневных тратах средства на кредитных картах. Портфель кредитов по ним с начала года вырос на 10%, до 2,7 млрд рублей.

«Первое полугодие для самарского розничного рынка стало напряженным, но благодаря быстрой стабилизации экономической ситуации длительной стагнации рынка удалось избежать. Уже в мае-июне кредитная активность населения начала увеличиваться. В первую очередь оживился рынок ипотеки – спрос на жилищные кредиты в июне по сравнению с маем вырос более чем втрое. При этом постепенно снижается доля сделок по госпрограммам - более 60% выдач проходят в рамках стандартных программ банка, по которым клиенты чаще всего приобретают готовые квартиры. Интерес на беззалоговые кредиты пока меньше, но по мере улучшения условий с апреля мы видим рост по ним более чем в 1,5 раза месяц к месяцу. По результатам июля мы прогнозируем, что наши объемы розничного кредитования в Самарской области приблизятся к уровню начала года за счет сезонного фактора, тенденции по снижению ключевой ставки, а в сегменте кредитования автомобилей - за счет запуска льготной госпрограммы», - прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

По словам управляющего, ВТБ по-прежнему большое внимание уделяет уровню долговой нагрузки клиентов, не допуская их излишней закредитованности. В качестве дополнительной меры поддержки в банке работают программы кредитных каникул, как собственные, так и государственные. Однако спрос на них значительно ниже чем в первые волны пандемии. За 2022 год ВТБ в регионе оформил их на сумму свыше 2 млрд рублей.

Максим Папков подчеркнул, что в этом году ВТБ в регионе нацелен на развитие своей сети отделений, делая ее более удобной, доступной и эффективной для клиентов. В конце сентября банк планирует перезапустить в новом более технологичном формате офис в Самаре, где расположен крупнейший центр ипотечного кредитования.