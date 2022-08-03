Суточная заболеваемость COVID-19 в Самарской области перевалила за 200 человек

Жители Самарской области стали чаще заболевать КВИ к концу лета 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост перевалил за две сотни, чего не было уже давно. По данным оперштаба, в среду, 3 августа 2022 года, выявили 201 нового больного. Общее число случаев заражения достигло 388 598.

Лидеры антирейтинга по числу инфицированных: Самара — плюс 90, Тольятти — 39, Новокуйбышевск — 9, Похвистневский район — 7. В Чапаевске и Сызрани прибавилось по 6 ковид-пациентов.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 51 человека. Еще 104 пациента успешно завершили лечение. За все время победить COVID-19 смогли 379 384 жителя региона.

Среди хороших новостей — статистика смертей осталась неизменна. За сутки не умер ни один больной с КВИ. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 7 932 летальных случая.