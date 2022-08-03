В Самаре нарушителей санитарного режима будут «ловить» по камерам

Самарцы неоднократно жаловались на горы мусора. Фото: ЦУР Самарской области

Власти Самары решили бороться с нарушителями санитарного режима с помощью камер фото и видеофиксации. Так, устройства уже появились в Промышленном районе. Об этом сообщили в ЦУР Самарской области.

Мера по установке камер - вынужденная. Местные жители долгое время боролись со свалкой, расположенной на пересечении улиц Ново-Вокзальная и 22 Партсъезда. Территория в тени деревьев была усыпана крупногабаритным мусором, который сюда свозили, по словам самарцев, «чуть ли не КАМАЗами».

Летом 2022 года проблему наконец удалось решить - участок очистили от свалки. Теперь местные власти намерены избежать дальнейшего складирования мусора, и меры в этом направлении уже предприняты.

- По информации районной администрации, для предотвращения образования несанкционированных свалок на данной территории проведены работы по установлению устройств фото и видео фиксации. Нарушителям грозят штрафы, - рассказали в региональном ЦУР.

Отметим, что это не единственный расчищенный участок Промышленного района. Администрация также навела порядок около рынка на пересечении проспекта Кирова и ул. Стара-Загора.