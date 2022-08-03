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Общество3 августа 2022 13:49

Жители Сухой Самарки потребовали вернуть автобусу № 5д прежнюю схему движения

После запуска маршрута через Волгарь транспорт стал ходить переполненный
Анастасия ФИЛАТОВА
Нововведения на маршруте № 5д понравились не всем горожанам / Фото: департамент транспорта Самары

Нововведения на маршруте № 5д понравились не всем горожанам / Фото: департамент транспорта Самары

В Самаре со 2 августа 2022 года автобус № 5д начал ходить по новому маршруту. Теперь он заезжает в микрорайон Волгарь. Однако подобные корректировки устроили не всех. Жители поселка Сухая Самарка пожаловались, что теперь транспорт ходит дольше и часто переполнен.

- Мы возмущены и протестуем против изменения маршрута № 5д. Из-за заезда в Волгарь, а это большой крюк, люди теряют много времени. Кроме того, автобус переполнен, он не вмещает такое большое количество пассажиров. Это просто кошмар! Верните все назад, как прежде. Сделайте другой маршрут для Волгаря, - возмутились в соцсетях жители Сухой Самарки.

Ситуацию прокомментировали представители городского департамента транспорта. В ведомстве отметили, что изменили маршрут автобуса № 5д по просьбам жителей. Чтобы избежать больших интервалов, увеличили количество машин. Теперь их десять. По данным чиновников, заезд в Волгарь занимает около 12 минут. Работа автобуса находится на контроле сотрудников дептранса и перевозчика.

Видимо, пока ничего менять в схеме и графике движения маршрута № 5д чиновники не собираются. Они отметили, что займутся улучшением транспортной доступности Куйбышевского района после окончательной передачи развязки Самарского (Фрунзенского) моста Минтрансом региона дептрансу города.