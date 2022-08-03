В самарском музее им. Алабина стартует вторая серия мини-выставок «Не формат»

Выставка будет работать с 4 по 18 августа 2022 года.

С 4 августа 2022 года в музее им. Алабина произойдет смена экспозиции из цикла мини-выставок «Не формат». Они рассказывают о невероятной природе и красоте самарского края. В течение двух недель, с 21 июля по 4 августа, посетители узнали много интересного о гигантских волжских рыбах. А на этот раз музей представит редких для Самарской области перелетных птиц.

- На нашей выставке вы увидите фламинго и пеликана, сможете рассмотреть красоту лебедя-шипуна, занесенного в Красную книгу. Представленного в экспозиции лебедя убили браконьеры в поселке Смышляевка весной прошлого года. В музей его передал Жигулевский заповедник, - рассказали в музее им. Алабина.

Вторая серия «Перелетные птицы» откроется в 18:00 4 августа и проработает вплоть до 18 августа. Стоимость посещения - 20 рублей.