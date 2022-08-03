«iВолга» помогает: школьники из нескольких регионов страны смогут проехать на виртуальном «Поезде Победы»

Руслан Кондратьев получил грант за виртуальный музей «Поезд Победы».

На днях завершился Х Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Около 2000 участников из 60 регионов России представили на нем свои инновационные проекты, направленные на решение социально значимых задач, поддержку граждан и молодежных инициатив.

Форум проходит под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Самарской области. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Один проектов-победителей - «VR-музей «Поезд Победы», придуманный Русланом Кондратьевым из Пензы. Проект предназначен для школьников 4-9 классов. Инсталляция с применением технологий дополненной реальности позволяет окунуться в эпоху Великой Отечественной войны. Виртуальный поезд проносится через всю войну, начиная с первых дней и заканчивая Победой. Рассказ ведется от лица помощника машиниста.

- Дети очень позитивно относятся к виртуальной реальности. Кроме того, существует большое количество контента, которое может быть трансформировано под VR. Так и сложился наш проект, - поделился Руслан Кондратьев.

Инициатива «Поезд Победы» получила грант в размере 500 тысяч рублей. Виртуальный музей будет приезжать в школы и пришкольные лагеря. Предполагается, что он может начать работать уже в октябре. В виртуальном музее побывают более 8000 учащихся, а на первом этапе проект будет работать в четырех регионах: Пензенской, Ульяновской и Саратовской области, а также в республике Мордовия.