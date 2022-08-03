Самарские ребята отправились на юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензу

Возможность продемонстрировать свои возможности и командный дух получили 20 участников из нескольких городов и районов губернии. Фото: правительство Самарской области

В среду, 3 августа, в Пензе стартовали юнармейские военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец». Участие в церемонии открытия приняли высокопоставленные гости, в том числе - заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Он поздравил ребят с началом сборов и сказал напутственные слова.

- Военно-патриотическое воспитание молодежи является одной из важнейших задач государства. Окружной общественный проект «Гвардеец» реализуется с 2013 года и по праву завоевал популярность у ваших сверстников. Пройдя муниципальные и региональные отборы, вы заслужили право участвовать в окружных сборах и доказали свою высокую мотивацию к служению Отечеству, - отметил Олег Машковцев.

Участие в церемонии открытия принял заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Фото: правительство Самарской области

В этом году участие в сборах принимают 14 команд Приволжского федерального округа, а также ребята из ДНР. Общее число участников достигло трехсот человек. В их числе - команда из Самарской области. Возможность пройти курс военной подготовки получили 20 ребят из Красноармейского и Большеглушицкого районов, а также из Похвистнево, Самары, Жигулевска и Сызрани.

На сборах они проведут 16 дней, в течение которых пройдут начальную военную подготовку, обучатся основам военного дела, вооружения и военной техники, использования новейших технических средств, а также пополнят свои знания по истории Отечества. Ребят также ждет сдача норм ГТО, соревнования по военно-прикладным дисциплинам, уроки мужества и встречи с героями Отечества.