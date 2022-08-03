Под Самарой встретили 73-летнего пермяка, который отправился в Ростов на мотоблоке

Самарцы утверждают, что пенсионер не в первый раз отправился в такую поездку. Фото: vk.com/sp.dorpatrul

В среду, 3 августа, жители Самарской области встретили необычного путешественника. 73-летний пенсионер решил пересечь половину страны на мотоблоке. Информацию сообщили очевидцы.

По словам самарцев, интересная встреча произошла на дороге «Самара-Бугуруслан» в районе села Ерзовка. Водитель мотоблока сообщил, что распланировал непростой маршрут. Он направляется из Перми в Ростов - об этом гласит надпись на его прицепе.

- Вот какие мужики в России! Ему 73 года! - пишут восхищенные этой историей самарцы.

Жители в комментариях отметили, что в этот день тоже встречали необычного путешественника. По их сведениям, у него произошла небольшая поломка на кольце в Отрадном.

Необычный транспорт сильно выделялся на местных дорогах. Фото: vk.com/sp.dorpatrul

Пользователи соцсети отмечают, что для мужчины эта поездка далеко не первая. Некоторые поинтересовались, не возникает ли у пенсионера проблем с Госавтоинспекцией - ввиду необычного средства передвижения. Другие отметили, что на такие моменты мужчина не жаловался.

Цель поездки путешественника так и осталась загадкой. Однако самарцы выразили надежду, что он доберется до места назначения без помех, и пожелали пенсионеру здоровья.