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Происшествия4 августа 2022 3:58

В Самаре задержали водителя, который сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП

Выяснилось, что молодой человек был пьян и у него отсутствовали водительские права
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. Фото: ЧП Самара

Пострадавшие были доставлены в больницу с различными травмами. Фото: ЧП Самара

Полицейские установили личность водителя, который устроил страшное ДТП на улице Арзамасской в Самаре вечером 3 августа. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Молодого человека удалось найти и задержать в течение четырех часов. Им оказался 19-летний житель Самары. Сам владелец «девятки» в момент ДТП тоже был в машине, но в качестве пассажира.

– Задержанный не стал отрицать свое участие в аварии. Медосвидетельствование показало, что молодой человек пьян. К тому же, у него нет права управления транспортным средством, - информирует областное ГУ МВД.

В отношении горе-водителя составили 4 протокола за нарушение ПДД и 1 материал - в отношении собственника авто. «Девятку» отправили на спецстоянку.

Напомним, авария произошла примерно в 21:00. Водитель «ВАЗ-2109» выехал на газон, где сбил двух девушек 25 и 27 лет, а затем наехал на 32-летнего мужчину. После ДТП парень вышел из авто и скрылся. Пострадавших госпитализировали.