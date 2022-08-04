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Общество4 августа 2022 4:38

Самарцам понадобится около пяти лет, чтобы накопить деньги на квартиру

К такому выводу пришли специалисты по результатам исследования доступности жилья
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Копить на недвижимость придется около 4,9 лет - при условии полного отказа от расходов.

Копить на недвижимость придется около 4,9 лет - при условии полного отказа от расходов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре покупка жилья в 2022 году оказалась окутана рядом сложностей. За последние два года в столице 63-го региона значительно выросли цены на недвижимость. Доходы также стали больше, но их по прежнему недостаточно. К такому выводу пришли специалисты «Циан» и HH.RU.

С 2020 года средняя зарплата по Самаре увеличилась на 5,1%. Если два года назад работающее население получало порядка 44,5 тыс. рублей, то сегодня сумма ежемесячного дохода выросла до 46,8 тыс. рублей. Однако цены на жилье продемонстрировали куда более высокую динамику. Средняя стоимость квадратного метра выросла на 63%, увеличившись с 62,1 тыс. рублей до 101,4 тыс. рублей.

Из-за этого в областной столице резко снизилась доступность жилья. Средний доход семьи из двух работающих человек в 2022 году составил 93,6 тыс. рублей, а стоимость квартиры площадью 54 кв. м на вторичном рынке выросла на 2,12 млн руб. То есть самарским понадобится около 4,9 лет, чтобы накопить на жилье - при условии, что весь заработок будет уходить исключительно на накопления.