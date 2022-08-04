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Происшествия4 августа 2022 6:31

В Самаре мужчина может сесть в тюрьму на десять лет за хранение героина

Задержанный уже отбывал наказание за аналогичное преступление
Ирина СИНЕГУБОВА
Наркотик мужчина хранил для личного употребления

Наркотик мужчина хранил для личного употребления

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

У самарца, проживающего на улице Стара-Загора, приехавший наряд полиции обнаружил героин массой 2,63 грамма. Мужчина сам достал его из кармана джинсов.

— Такая масса наркотика относится к крупному размеру, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Житель Самары рассказал, что сверток с наркотическим веществом нашел возле дома на проспекте Карла Маркса и хранил для личного употребления. Эту информацию проверяют полицейские.

Безработный 49-летний мужчина уже отбывал наказание за схожее преступление и разбой. Теперь ему грозит лишение свободы от трех до десяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей.