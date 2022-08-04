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Общество4 августа 2022 6:58

В Тольятти директора предприятия обязали выплатить работнику долг в 240 тысяч рублей

Мужчина положенную зарплату не получал несколько месяцев
Ирина СИНЕГУБОВА
Директор-должник стал фигурантом уголовного дела

Директор-должник стал фигурантом уголовного дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти директора предприятия ООО «Рокс» обязали выплатить работнику задолженность по заработной плате. Глава фирмы не платил сотруднику несколько месяцев и в итоге накопил перед ним долг в 240 тысяч рублей.

— Задолженность погашена перед работником в полном объеме, предоставлены компенсационные выплаты, — сообщили в прокуратуре Самарской области.

Возбуждено уголовное дело. Директор предприятия получил предостережение о недопустимости подобных нарушений в рамках своей предпринимательской деятельности.

Дополнительно рассматривается заявление прокурора о компенсации работнику предприятия морального вреда, связанного с несвоевременной выплатой зарплаты.