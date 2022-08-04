В Самарской области КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста

Ребенка после ДТП госпитализировали в больницу Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 3 августа, в 13:30 в Центральном районе Тольятти произошло ДТП. Водитель КАМАЗа возле дома № 19 на улице Победа наехал на 11-летнего велосипедиста.

— Мальчик выезжал со двора дома без велошлема, он должен был уступить автомобилю, но решил проехать, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

За рулем КАМАЗа находился 19-летний водитель, стаж вождения которого менее года. С момента получения прав нарушений ПДД у него не было и к административной ответственности он не привлекался.

Несовершеннолетний велосипедист госпитализирован в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.