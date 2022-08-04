Более 1500 самарцев побывали за год в фронт-офисе СВГК в Региональном центре обслуживания потребителей

Специалисты Средневолжской газовой компании на площадке РЦОП ведут постоянный прием по широкому спектру вопросов

Объединенный Региональный центр обслуживания потребителей был открыт в августе прошлого года при поддержке Правительства и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в БЦ «ЗИМ». Для удобства самарцев на современной и удобной площадке разместились клиентские службы нескольких крупнейших ресурсоснабжающих компаний региона: «Самараэнерго», «Самарской сетевой компании», «Самарагорэнергосбыта».

Специалисты Средневолжской газовой компании на площадке РЦОП в своем дополнительном офисе ведут постоянный прием по широкому спектру вопросов газоснабжения, в том числе как по теме технического обслуживания внутридомового газового оборудования (оформление договоров, получение доступа к личному кабинету, оплата услуг), так и по вопросам технологического присоединения объектов к сетям газораспределения.

Так, за прошедший год на площадке РЦОП на приеме у специалистов СВГК было заключено более 400 договоров о технической эксплуатации ВДГО, принято 385 заявлений на выдачу технических условий, в том числе по программе социальной газификации. С каждым месяцем поток таких заявлений увеличивается.

Важным достоинством объединенного центра обслуживания является максимальное удобство для граждан, возможность получения на единой площадке услуг и остальных ресурсоснабжающих организаций без перемещения по городу между офисами разных компаний.

Режим работы офисов РЦОП:

Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00

Пятница: с 8.00 до 16.00

Суббота, воскресенье: выходной