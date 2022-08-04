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Общество4 августа 2022 7:41

Более 1500 самарцев побывали за год в фронт-офисе СВГК в Региональном центре обслуживания потребителей

Здесь они получили консультации по актуальным для них вопросам газоснабжения
Источник:kp.ru
Специалисты Средневолжской газовой компании на площадке РЦОП ведут постоянный прием по широкому спектру вопросов

Специалисты Средневолжской газовой компании на площадке РЦОП ведут постоянный прием по широкому спектру вопросов

Объединенный Региональный центр обслуживания потребителей был открыт в августе прошлого года при поддержке Правительства и Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области в БЦ «ЗИМ». Для удобства самарцев на современной и удобной площадке разместились клиентские службы нескольких крупнейших ресурсоснабжающих компаний региона: «Самараэнерго», «Самарской сетевой компании», «Самарагорэнергосбыта».

Специалисты Средневолжской газовой компании на площадке РЦОП в своем дополнительном офисе ведут постоянный прием по широкому спектру вопросов газоснабжения, в том числе как по теме технического обслуживания внутридомового газового оборудования (оформление договоров, получение доступа к личному кабинету, оплата услуг), так и по вопросам технологического присоединения объектов к сетям газораспределения.

Так, за прошедший год на площадке РЦОП на приеме у специалистов СВГК было заключено более 400 договоров о технической эксплуатации ВДГО, принято 385 заявлений на выдачу технических условий, в том числе по программе социальной газификации. С каждым месяцем поток таких заявлений увеличивается.

Важным достоинством объединенного центра обслуживания является максимальное удобство для граждан, возможность получения на единой площадке услуг и остальных ресурсоснабжающих организаций без перемещения по городу между офисами разных компаний.

Режим работы офисов РЦОП:

Понедельник – четверг: с 8.00 до 17.00

Пятница: с 8.00 до 16.00

Суббота, воскресенье: выходной