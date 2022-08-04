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Общество4 августа 2022 8:15

Самарцев предупредили о жаре до +33 градусов 5-7 августа 2022 года

В регионе объявлен желтый уровень опасности
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Жаркая погода сохранится как минимум до конца недели.

Жаркая погода сохранится как минимум до конца недели.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изнурительная жара продолжает атаковать жителей Самарской области. Начиная с июля в регион пришли высокие температуры, которые лишь изредка сменялись прохладными дождями. Синоптики отмечают, что жаркая погода сохранится как минимум до конца текущей недели.

– Днем 5-7 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара в +30, +33 градусов. Объявлен желтый уровень опасности, - сообщает областное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС».

Отметим, что в целом август в Самарской области обещает быть сухим и жарким. Дождей не ожидается, зато погода порадует приятным летним теплом.