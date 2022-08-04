В Самару привезли ковчег с мощами Сергия Радонежского

Мощи святого разместили в Софийском соборе

В четверг, 4 августа 2022 года, в Самару доставили ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Верующие смогут помолиться рядом с ними и прикоснуться.

— Находятся они в Софийском соборе, куда могут прийти все желающие, — сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Сегодня митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий провел в честь святого божественную литургию. В ней вместе с жителям региона принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

— Уверен, мощи преподобного Сергия Радонежского придадут духовных сил всем жителям и гостям Самарской области, которые придут прикоснуться к ним и вознести молитвы к Богу, – отметил глава региона.

Мощи пробудут в областной столице с 9:00 до 20:00 4 августа и с 8:00 до 19:00 5 августа. В эти дни будут проводиться Божественные литургии: в 9:00 4 августа и в 8:30 5 августа. А в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 18:30 — молебны с акафистом.

Святыню привезли в честь 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия. После Самары ее перевезут как минимум в 50 епархий.