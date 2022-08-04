Число рейсов из Самары в Дубай увеличат до пяти в неделю

Самарцы смогут чаще летать в ОАЭ в осенне-зимний сезон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары смогут чаще летать в Объединенные Арабские Эмираты. В осенне-зимний сезон число рейсов в Дубай увеличится до пяти в неделю. Об этом объявил туроператор ANEX Tour.

Сейчас самолеты летают по направлению Самара - Дубай три раза в неделю. Как пишет OBOZ.INFO, с ноября 2022 года число рейсов возрастет до пяти в неделю. Данная программа рассчитана на сезон осень 2022 – зима 2023 года.

Насколько известно, самарцев будут перевозить в ОАЭ на бортах авиакомпаний flydubai и AZUR air. Первая будет выполнять четыре рейса в неделю, в вторая - один. Полеты в основном запланированы на вторую половину дня.