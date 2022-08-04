Спасатели назвали причины гибели и травмирования людей на воде в Самаре

За купальный сезон 2022 года погибло девять человек / Фото: администрация Самары

В Самаре спасатели рассказали о причинах гибели и травмирования отдыхающих на воде. Самые основные: несоблюдение правил поведения, купание в состоянии алкогольного опьянения, в необорудованных местах.

— Также среди причин можно выделить ухудшение состояния здоровья, нарушение правил управления маломерными судами, — сообщили в администрации Самары.

Особенная проблема — недостаточное количество внимания за своими детьми, из-за чего происходит много трагедий.

С 10 июня за купальный сезон на воде погибло 9 человек, 24 удалось спасти. Смертельные случаи происходили в ночное время, когда отдыхающие чаще всего купаются пьяными. В основном трагедии происходят в местах, не оборудованных для купания, а именно – на протоках, на правом берегу Волги.

Специалисты напоминают о важности купания на официальных пляжах, где проверено дно, состояние воды и работают спасатели.