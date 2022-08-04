Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла почти 58%

На мостовом переходе идет надвижка пролетных строений / Фото: Минтранс Самарской области

В Самарской области продолжается строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу. Работы идут по графику. Готовность объекта достигла 57,9%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На мосту через Волгу сейчас идет сборка пролетных строений. Рабочие выполнили надвижку трех пролетов на правом берегу реки и еще пяти – на левом. Также дорожники занимаются обустройством 37 из 39 путепроводов трассы «Обход Тольятти». Кроме того, на прошлой неделе началась надвижка пролетного строения эстакады над коммуникациями ПАО «ТольяттиАзот».

– На 100% завершено переустройство электросетей ПАО «МРСК Волги» и магистрального газопровода «Уренгой – Петровск». Полностью выполнено устройство песчаного слоя основания подходов к мосту, – отметили в кабмине.

Напомним, работы на объекте, который станет частью транспортного коридора «Европа – Западный Китай», стартовали в декабре 2019 года. Общая протяженность моста через Волгу составит 3,7 км, а новой дороги – 99 км. Сдача в эксплуатацию намечена на 2024 год.