В Самарской области автомобиль молодой женщины вылетел в кювет и перевернулся

После наезда на бордюр автомобиль съехал в правый кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 3 августа 2022 года, в 08:40 в Кинельском районе Самарской области произошло серьезное ДТП. 32-летняя женщина на автомобиле Fiat Albea не справилась с управлением и вылетела в кювет.

— ДТП произошло на 30-м километре автодороги «Самара - Бугуруслан», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Автомобилистка в ходе движения наехала на бордюр, не справилась с рулевым управлением и съехала с дороги в правый кювет. В результате этого машина опрокинулась.

Женщина с августа 2021 года правил дорожного движения не нарушала. В настоящий момент она госпитализирована в больницу, о полученных травмах информации нет.