Дети из ДНР и ЛНР приехали на отдых в санаторий Самарской области

Гости находятся в предвкушении отличного отдыха. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 4 августа, санаторий Кинель-Черкасского района принял третью группу детей из ДНР и ЛНР. На отдых приехали 100 ребят, которые проведут летом вместе с самарскими ровесниками. Несмотря на долгую дорогу, настроение у гостей отличное - они находятся в предвкушении насыщенного отдыха.

– Мы довольны, спасибо принимающей самарской стороне. Ребята ждут, когда увидят увидят этот старинный город, пройдутся по достопримечательностям, - рассказала сопровождающая группу жительница г. Снежное ДНР Елена Гремушкина.

В предстоящие дни гостей ждет насыщенная программа. Ребята отправятся в Самару, посетят музей «Самара Космическая», Волгу и набережную. А на территории санатория для них предусмотрены развлечения и оздоровительные процедуры.

Отметим, что 4 августа домой отправляется вторая группа ребят из ДНР и ЛНР. Они уже успели оценить отдых в Самарской области.

- Здесь я попробовала себя в роли артиста в кружке кукольного театра, мы даже устраивали небольшие гастроли. Нас очень тепло приняли. Интересными были поездки на экскурсии, впечатлил космический музей. Уезжать совсем не хочется, - поделилась 13-летняя Элина.

Напомним, третья смена продлится 21 день и ребята вернутся домой к концу августа - как раз перед началом учебного года.