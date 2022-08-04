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Общество4 августа 2022 10:29

Самарские специалисты рассказали, где найти продукты по самой низкой цене

В областном центре провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о самых низких ценах в магазинах

Специалисты рассказали о самых низких ценах в магазинах

В Самаре продолжают проводить ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. Специалисты предоставили данные.

По сообщению городской администрации на 4 августа 2022 года, выгоднее всего купить баранину за 430 рублей/килограмм в «ТЦ Безымянский» в Промышленном районе. Говядина (кроме бескостного мяса) за 350 рублей в «Потоке» Железнодорожного района. Молоко – 44 рубля/литр – в «Ленте» Железнодорожного района. Пшено – 43,11 рубля/килограмм – в «Ашане» Советского района.

Вся подробная информация указана на официальных страницах мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать ситуацию на продовольственном рынке.