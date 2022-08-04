В Самаре медсестра педиатра может зарабатывать до 50 тысяч рублей

Медсестры могут получить достойную оплату труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, сколько может зарабатывать медицинская сестра педиатра. Специалисты проанализировали вакансии.

По сообщению сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, аналитики изучили предложения работодателей и сообщили, сколько могут получить медсестры. Наиболее востребованы работники, имеющие опыт работы от трех лет, сертификат о прохождении обучения по коронавирусной инфекции и опыт ведения меддокументации. Такие сотрудники могут заработать до 50 тысяч рублей. В Москве специалисты получат до 80 тысяч рублей.

От 23 до 25 тысяч рублей готовы платить медсестрам, имеющим среднее медобразование и действующий сертификат. На зарплату от 25 до 30 тысяч рублей могут рассчитывать сотрудники с опытов ведения документации и работой в коммерческой клинике.