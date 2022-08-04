В Самарской области фермер незаконно получил субсидию более 250 тысяч рублей за молоко

Мужчина получил субсидию за счет областного бюджета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава крестьянско-фермерского хозяйства в селе Большая Глушица похитил бюджетные деньги на сумму более 250 тысяч рублей. Эти средства ему выделили на содержание крупного рогатого скота и реализацию молочки.

— В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ранее 48-летний мужчина судим не был, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В апреле 2022 года фермер предоставил ложные документы в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия и получил денежную субсидию за счет областного бюджета.

Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей.