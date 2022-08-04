В Самарской области прокуратура обязала чиновников отремонтировать дороги

Нарушение устранили кратчайшие сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области прокуратура обязала чиновников устранить нарушения на дорожных участках. В регионе обеспечат безопасность дорожного движения.

По сообщению прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку выполняемых администраций требований в сфере безопасного движения. Как оказалось, на пересечении улиц Кирова и Чапаева, Чернышевского и Островского, проспекта Победы и улицы Островского отсутствовала горизонтальная дорожная разметка. Подобное нарушение может спровоцировать ДТП.

Главе города Новокуйбышевска внесено представление. На указанных участках нанесли горизонтальную дорожную разметку.