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Общество4 августа 2022 11:32

В Самарской области прокуратура обязала чиновников отремонтировать дороги

Приняты меры, чтобы устранить нарушения
Алена ПРОВКИНА
Нарушение устранили кратчайшие сроки

Нарушение устранили кратчайшие сроки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Новокуйбышевск Самарской области прокуратура обязала чиновников устранить нарушения на дорожных участках. В регионе обеспечат безопасность дорожного движения.

По сообщению прокуратуры Самарской области, правоохранители провели проверку выполняемых администраций требований в сфере безопасного движения. Как оказалось, на пересечении улиц Кирова и Чапаева, Чернышевского и Островского, проспекта Победы и улицы Островского отсутствовала горизонтальная дорожная разметка. Подобное нарушение может спровоцировать ДТП.

Главе города Новокуйбышевска внесено представление. На указанных участках нанесли горизонтальную дорожную разметку.