«Диктант Победы» пройдет в Самарской области 3 сентября 2022 года

Некоторые вопросы будут посвящены первому году ВОВ и юбилею великих советских полководцев

Самарская область готовится к проведению международной акции «Единой России» – «Диктанту Победы». В этом году он пройдет 3 сентября на 777 площадках вместимостью 37 824 человека.

Как и прежде, диктант будет состоять из 25 заданий: 20 вопросов – на общую военно-историческую тему и 5 – на региональную тематику. Их подготовят эксперты Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского гуманитарного госуниверситета. Отметим, что в этот раз часть вопросов будет посвящена первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев.

Что касается площадок проведения «Диктанта Победы», то их разместят следующим образом: 636 – в школах и учреждениях средне-специального образования, 72 – в учреждениях культуры, 16 – в вузах. Также на вопросы о Великой Отечественной войне ответят сотрудники МЧС (14 площадок), росгвардейцы (2), военные (7) и ученики кадетского корпуса МВД (1). Кроме того, площадки будут работать в пресс-центре ИД «Комсомольская правда», региональном штабе ОНФ, в местных отделениях партии «Единая Россия» и в Самарской губернской думе.

Добавим, «Диктант Победы» также можно будет написать на сайте или в специальном приложении.