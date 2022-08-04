СамГМУ наладит поставки собственной разработки «ReviMotion» в медучреждения России

Комплекс оснащен игровым контентом, что мотивирует пациентов на полное прохождение курса. Фото: СамГМУ

Мультисенсорный тренажер активной двигательной реабилитации «ReviMotion», разработанный СамГМУ, получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Информацию сообщили в пресс-службе медуниверситета.

«ReviMotion» помогает в реабилитации пациентам с такими заболеваниями, как ДЦП, болезнь Паркинсона, аутизм, рассеянный склероз, а также людям с черепно-мозговыми травмами и инсультом.

– Занятия на тренажере способствуют улучшению равновесия и координации движений, формированию правильной схемы положения тела в момент стояния и при ходьбе, улучшению осанки. У всех реабилитируемых наблюдается увеличение мышечной силы и нормализация мышечного тонуса, - рассказала руководитель проектов направления нейрореабилитации Института инновационного развития СамГМУ Елена Беркович.

Удостоверение делает разработку официально зарегистрированным медицинским устройством. А это значит, что теперь комплекс может поставляться в различные медучреждения страны. В СамГМУ сообщают, что желающие уже откликнулись, все списки подготовлены.

Отмечается, что ранее регистрационное удостоверение получила другая разработка медуниверситета - аппаратно-программный комплекс «ReviVR». Это тренажер пассивной реабилитации с тактильной обратной связью, который сегодня работает в 27 медицинских центрах страны и в Казахстане.