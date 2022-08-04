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Общество4 августа 2022 12:02

В Самарской области закупили новую технику для «лесного дозора»

Автопарк пополнили две газели
Алена ПРОВКИНА
В регионе обновили автопарк "лесного дозора". Фото: минсельхоз Самарской области

В регионе обновили автопарк "лесного дозора". Фото: минсельхоз Самарской области

В Самарской области рассказали, какую новую технику купили для «лесного дозора». Автопарк пополнили две бортовые газели и грузовик.

По сообщению министерства лесного хозяйства региона, вся новая техника полноприводная, малогабаритная и имеет повышенную проходимость. Также для «лесного дозора» закупили 17 новых пил, чтобы без проблем очищать территорию от валежника. Благодаря нацпроекту «Экология», обеспеченность грузовым и патрульным транспортом – 100%.

Новую технику распределят по станциям региона. В регионе почти полностью обновили парк лесопожарной и лесокультурной техники.