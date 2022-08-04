Дмитрий Азаров передал районным больницам Самарской области 30 новых машин

Губернатор передал ключи от новых авто медикам

В Самарской области пополнился автопарк медучреждений. В четверг, 4 августа 2022 года, губернатор Дмитрий Азаров передал районным больницам ключи от 30 новых машин. Транспорт задействуют в оказании неотложной помощи.

Регион активно обновляет автопарк медучреждений с 2019 года. За это время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» врачам передали 334 автомобиля. В 2022-м планируется приобрести еще 141 машину.

- За три года благодаря поддержке правительством России мы почти полностью обновили парк автотранспорта медучреждений. По службе скорой помощи мы эту работу завершили в прошлом году. И сейчас движемся уверенно, чтобы полностью обновить весь автопарк в целом, - сказал Дмитрий Азаров.

Отметим, 30 новых машин предназначены для перевозки пациентов из удаленных сел в ЦРБ, для доставки врачей к больным, а также для транспортировки лекарств и анализов.