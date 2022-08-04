Появилось расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом в Самаре

Кинотеатр расположен на набережной Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жителям и гостям Самары предоставили расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом. Горожане смогут провести вечера, глядя на волжские закаты.

Согласно данным самарской набережной, жители смогут посетить кинотеатр «Филин». В программе 5 августа 2022 с 17:30 – «Сад изящных слов», с 18:25 – «Пришельцы», с 20:20 – «Гарри Поттер и Дары Смерти, часть 1». В субботу, 6 августа, с 17:00 – «Ну, погоди», с 17:50 – «Мама», с 19:30 – «Шрек навсегда», с 21:25 – «Полет навигатор». В воскресенье, 7 августа, с 16:20 – «Вокзал для двоих», с 1850 – «Метро», с 21:05 – «Убийство в Восточном экспрессе».

Кинотеатр расположен на 4-ой очереди, слева от Ладьи. Вход свободный.