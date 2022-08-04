В Самаре предложили изменить коэффициент парковочного места на квартиру

На одну квартиру планируют установить норматив в одно машино-место Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре могут скорректировать коэффициент парковочных мест на квартиру. Соответствующие изменения планируют внести в правила застройки и землепользования. Инициативу вынесли на общественные обсуждения. Они продлятся с 4 августа по 1 сентября 2022 года.

Так, власти хотят установить коэффициент равный единице для малоэтажной, среднеэтажной, высотной и блокированной застройки в зонах Ц-1.2 и Ц-1.4 (подзоны многофункциональной зоны в границах исторического поселения), Ж-3.1 и Ж-4.1 (подзоны зоны застройки средне- и многоэтажными домами). Сейчас на этих территориях норматив составляет 0,25 и 0,7 машино-места на квартиру.

Экспозиция со всеми информационными материалами по данной инициативе будет представлена в холле департамента градостроительства Самары (ул. Галактионовская, 132). Она будет открыта с 11 по 25 августа 2022 года.