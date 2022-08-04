В Самаре специалисты наносят дорожную разметку на улице Гагарина

Рабочие наносят дорожную разметку. Фото: городская администрация

В Самаре продолжается ремонт ремонт улицы Гагарина. Ранее на участке протяженностью 4,6 км в границах улицы Победы и Московского шоссе уложили новый асфальт, теперь специалисты приступили к нанесению разметки. Работы идут в рамках дорожного нацпроекта.

Подрядчик приступил к нанесению линий горизонтальной разметки на дорожное полотно в середине этой недели. Как сообщает администрация Самары, специалисты планируют справиться с задачей за 3-4 дня.

На этой и всех остальных самарских улицах рабочие используют только современные материалы. Так, для линий продольной и поперечной разметки предусмотрен горячий термопластик, а для обозначений знаков на дороге – холодный двухкомпонентный пластик.

Гарантия на разметку составляет 1 год.