АВТОВАЗ объявил о переносе производства Lada Vesta на завод в Тольятти

Выпуск Vesta перенесут на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час Фото: АвтоВАЗ

Завод в Тольятти займется выпуском автомобиля Lada Vesta. Производство этой модели было решено перенести из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

– Производство автомобилей семейства Lada Vesta будет перенесено на основную площадку в Тольятти – на линию В0 (до 60 машин в час). Решение утвердил совет директоров. Рестарт производства запланирован на начало весны 2023 года, – говорится в сообщении.

Что касается завода в Ижевске, то там организуют производство новой электрической версии Lada e-Largus. Кроме того, на предприятии продолжат выпускать комплектующие для Lada Vesta: штамповочное производство, производство пластика и другое. Также завод сохранит сервисные и обеспечивающие функции.