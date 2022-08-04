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Общество4 августа 2022 13:48

В Самарской области ожидается ливень и гроза 4 августа 2022 года

Синоптики объявили желтый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
В регионе ухудшиться погода

В регионе ухудшиться погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили об ухудшении погоды вечером, 4 августа 2022 года. В ближайший час в регионе усилится ветер и начнется дождь.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Местами ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Если непогода застала вас вне дома, то не следует прятаться за остановками и шаткими конструкциями. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах.