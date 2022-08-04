В Самарской области ожидается ливень и гроза 4 августа 2022 года

В регионе ухудшиться погода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителей предупредили об ухудшении погоды вечером, 4 августа 2022 года. В ближайший час в регионе усилится ветер и начнется дождь.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии объявили желтый уровень опасности. Местами ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер, порывы которого достигнут 15-18 метров в секунду. Жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Если непогода застала вас вне дома, то не следует прятаться за остановками и шаткими конструкциями. Лучше укрыться в подземных переходах или подъездах.