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Происшествия4 августа 2022 14:54

В Самарской области задержали двух наркоторговцев из Ульяновска

Суд признал мужчин виновными
Алена ПРОВКИНА
Задержанные окажутся в колонии

Задержанные окажутся в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители задержали двух наркоторговцев из другого города. Мужчины жили в Ульяновске.

По сообщению прокуратуры региона, в июле прошлого года мужчины приехали в Сызрань. Они собирались разложить тайники-«закладки» с наркотическими веществами. В свертках находился N-метилэфедрон, массой более 62 грамм. Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

Наркоторговцы не успели заработать на веществах. Суд признал задержанных виновными и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.