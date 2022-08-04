В Самарской области задержали двух наркоторговцев из Ульяновска

Задержанные окажутся в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители задержали двух наркоторговцев из другого города. Мужчины жили в Ульяновске.

По сообщению прокуратуры региона, в июле прошлого года мужчины приехали в Сызрань. Они собирались разложить тайники-«закладки» с наркотическими веществами. В свертках находился N-метилэфедрон, массой более 62 грамм. Подозреваемых задержали сотрудники полиции.

Наркоторговцы не успели заработать на веществах. Суд признал задержанных виновными и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.