В Самарской области жители в течение месяца не могли пользоваться холодной водой

Жителям вернули воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сельском поселении Печинено жители не могли пользоваться холодной водой на постоянной основе. В течение месяца проводились ремонтные работы.

По данным прокуратуры Самарской области, на улице Колхозной меняли старый водопровод на новый в течение месяца. В конце июня, начале июля и в отдельные дни у многих жителей отсутствовало холодное водоснабжение. Воду отключали более чем на 4 часа подряд. Правоохранители провели проверку.

В отношении гендиректора ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» возбуждено административное дело из-за нарушения обеспечения жильцов коммунальными услугами. После вмешательства восстановили нормальную работу подачи холодного водоснабжения.