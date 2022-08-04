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Общество4 августа 2022 15:28

В Самарской области жители в течение месяца не могли пользоваться холодной водой

Проводились ремонтные работы
Алена ПРОВКИНА
Жителям вернули воду

Жителям вернули воду

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сельском поселении Печинено жители не могли пользоваться холодной водой на постоянной основе. В течение месяца проводились ремонтные работы.

По данным прокуратуры Самарской области, на улице Колхозной меняли старый водопровод на новый в течение месяца. В конце июня, начале июля и в отдельные дни у многих жителей отсутствовало холодное водоснабжение. Воду отключали более чем на 4 часа подряд. Правоохранители провели проверку.

В отношении гендиректора ООО «Богатовское коммунальное хозяйство» возбуждено административное дело из-за нарушения обеспечения жильцов коммунальными услугами. После вмешательства восстановили нормальную работу подачи холодного водоснабжения.