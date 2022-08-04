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Происшествия4 августа 2022 16:04

В Самарской области мошенники обманули мужчину при покупке земельного участка

Они украли у потерпевшего крупную сумму
Алена ПРОВКИНА
Уголовное дело направили в суд

Уголовное дело направили в суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области мошенники представились конкурентами и украли у местного жителя крупную сумму. Потерпевший перевел аферистам деньги на банковский счет.

По данным прокуратуры Самарской области, мужчины представились конкурентами и рассказали, что могут принять участие в аукционе на земельный участок. Мошенники сообщили, что могут отказаться от участия только в том случае, если им предложат 200 тысяч рублей.

Потерпевший согласился, но на сумму – 20 тысяч рублей. Он перевел деньги и потом понял, что стал жертвой мошенников, которые стали угрожать расправой. После оплаты мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.