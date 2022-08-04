Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 16:48

В Самаре мужчине, задолжавшему 182 миллиона рублей, отказали в досрочном освобождении

Он отбывает наказание в колонии
Алена ПРОВКИНА
Заключенному отказали в сокращении срока

Заключенному отказали в сокращении срока

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре Куйбышевский районный суд отказал должнику в условно-досрочном освобождении. Мужчина не выплатил 182 миллиона рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, осужденный подал ходатайство, в котором просил сократить срок заключения. В прошлом году мужчина был директором организации и не оплачивал обязанность налогового агента. Ему назначили 2 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Осужденному предлагали оплачиваемый труд, чтобы возместить нанесенный ущерб бюджету страны, но он не принял эти условия. Мужчине отказали в досрочном освобождении.