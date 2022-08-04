В Самарской области разыскивают 17-летнюю девушку, пропавшую неделю назад

Специалисты продолжают искать пропавшую девушку. Фото: "ЛизаАлерт"

В Самаре и области волонтеры и сотрудники полиции продолжают разыскивать пропавшую девушку. О ее местонахождении ничего неизвестно с 28 июля 2022 года.

По данным поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Самарской области, Евгении нет дома больше недели. Приметы девушки: среднее телосложение, рост 164 сантиметра, черные волосы и карие глаза. Пропавшая была одета в белую кофту с капюшоном, светло-фиолетовую майку, белые шорты в черную полоску и белые кроссовки.

Всем, кто владеет информацией о возможном местонахождении девушки, следует обратиться по номеру 112. Розыск Евгении продолжается.