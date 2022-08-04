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Общество4 августа 2022 17:47

В Самарской области женщина решила подпольно продавать продукты

Она не хотела тратиться на законные методы
Алена ПРОВКИНА
Женщина продавала продукты без ценника и маркировки

Женщина продавала продукты без ценника и маркировки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самаркой области женщина решила незаконно продавать продукты. Подозреваемая не хотела тратиться на соблюдение правил.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, судебные приставы обязали женщину оформить ценники на товары, разместить вывеску и режим работы. Владелица магазина получила копию возбужденного исполнительного производства и не спешила исполнять требования.

Тогда приставы ограничили выезд злоумышленницы за пределы странны. Эта мера стала стимулом исправить нарушения.