В Самарской области женщина решила подпольно продавать продукты

Женщина продавала продукты без ценника и маркировки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевск Самаркой области женщина решила незаконно продавать продукты. Подозреваемая не хотела тратиться на соблюдение правил.

По данным пресс-службы УФССП России по Самарской области, судебные приставы обязали женщину оформить ценники на товары, разместить вывеску и режим работы. Владелица магазина получила копию возбужденного исполнительного производства и не спешила исполнять требования.

Тогда приставы ограничили выезд злоумышленницы за пределы странны. Эта мера стала стимулом исправить нарушения.