В Самаре мошенники оставили без денег 25-летнюю сотрудницу колл-центра

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельствах преступления, в результате которого пострадала 25-летняя сотрудница колл-центра из Самары. Девушка стала жертвой мошенников. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Несколько дней назад самарчанке позвонил мужчина. Он представился «сотрудником банка» и сообщил, что на ее имя кто-то хочет оформить кредит. Незнакомец предложил девушке оформить заем онлайн и перевести всю сумму на безопасный счет. Только так, по информации звонившего, пострадавшая могла спасти деньги.

– Девушка поверила незнакомцу, выполнила указания и перевела 203 000 рублей на продиктованные звонившим счета. После перевода денег незнакомец прекратил разговор и больше на звонки не отвечал, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Жертва мошенников сообщила о произошедшем полицию. Возбуждено уголовное дело.