Полицейские обнаружили «склад» взрывчатых веществ в Самарской области

Банки с веществом находились под кроватью осужденного. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Приволжском районе вынесли приговор местному жителю. Мужчину осудили за незаконное хранение взрывчатых веществ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, 56-летний осужденный хранил вещества под кроватью у себя дома. Правоохранители обнаружили две банки с бездымным пироксилиновым порохом и одну – с дымным. Общий вес изъятого составил 947 граммов.

– Мужчина рассказал, что раньше работал егерем и применял порох для снаряжения патронов охотничьего ружья. После увольнения с бывшего места работы, оставшийся порох незаконно хранил у себя в доме, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Приволжский районный суд признал его виновным. Мужчину приговорили к 1,6 годам условного срока и штрафу в размере 6 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.