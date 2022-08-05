На пяти самарских пляжах вода не соответствует нормам

Качество водоемов в местах отдыха оценили как "неудовлетворительное". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора с 28 июля по 4 августа 2022 года проверяли пляжи Самарской области на соответствие санитарным нормам. На пяти из них, расположенных в Самаре, были обнаружены нарушения.

Выяснилось, что на пляжах 1-й, 2-й и 4-й очереди набережной, а также пляжах, расположенных на спуске ул. Советской Армии и в Загородном парке качество воды неудовлетворительное. Отмечается, что возбудителей патогенной микрофлоры специалисты не обнаружили.

– Управление направило рекомендации местным властям и организации, эксплуатирующей самарские пляжи, с просьбой об информировании населения о несоответствующем состоянии водоемов, – рассказали в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты также советуют самарцам воздержаться от купания на указанных пляжах.