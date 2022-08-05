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Происшествия5 августа 2022 5:40

В Самарской области мужчина угрожал экс-жене убийством и получил срок

Конфликт между бывшими супругами произошел на бытовой почве
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Уголовное дело было рассмотрено в Приволжском районном суде

Уголовное дело было рассмотрено в Приволжском районном суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Скандал, произошедший между бывшими супругами в Приволжском районе, привел одного из них на скамью подсудимых. Мужчина угрожал экс-жене убийством и получил срок. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел в селе Федоровка. Как сообщила полицейским пострадавшая, она проживает с бывшим супругом в одном доме. Между ними разразился скандал, в результате чего мужчина схватил нож начал угрожать ей убийством. Правоохранители незамедлительно выехали на место.

— Сотрудники полиции опросили очевидцев произошедшего и потерпевшую, а также изъяли предполагаемое орудие преступления. Подозреваемый был задержан, - информирует областное ГУ МВД.

Выяснилось, что мужчина уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он сознался в содеянном. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

На днях дело рассмотрели в Приволжском районном суде. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.