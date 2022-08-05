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Общество5 августа 2022 6:00

Самарские работодатели сообщили о низкой работоспособности сотрудников в летний период

Руководители компаний уверены, что проблема заключается в жаре и накопившейся усталости
Валентина ПОЛИКАРПОВА
О низкой эффективности заявили 24% опрошенных.

О низкой эффективности заявили 24% опрошенных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники самарских компаний становятся менее эффективными в летний период. Эксперты сделали соответствующие выводы по результатам опроса сервиса SuperJob.

Снижение производительности труда отметили руководители 24% организаций. Они уверены, что виной тому - жара, мечты об отдыхе и сезон отпусков руководства.

Однако большинство компаний (65%) сумели справиться с этой проблемой. По словам опрошенных, их сотрудники всегда работают на результат и хотят зарабатывать, поэтому их работоспособность не зависит от времени года.

Отметим, что в последние годы ситуация с низкой эффективностью работников стала значительно лучше. Например, десять лет назад о плохой производительности в летнее время заявляли 43% компаний, четыре года назад - 35%.