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Происшествия5 августа 2022 6:59

В Самаре возбудили уголовное дело из-за прилетевшей в лобовое стекло авто железной пластины

Инцидент произошел в начале июля, водитель автомобиля сильно пострадал
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Увесистая конструкция оторвалась от дорожного покрытия моста

Увесистая конструкция оторвалась от дорожного покрытия моста

В жуткой истории с прилетевшей в лобовое стекло самарца железной пластиной появилось продолжение. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Инцидент произошел 5 июля 2022 года на трассе М-5 «Урал». Водитель ехал из Самары в Тольятти, когда в лобовое стекло его автомобиля прилетела железная пластина. Конструкция оторвалась от дорожного покрытия моста. В результате мужчина получил множественные травмы - у него раздробило руку и лицо.

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. По ее итогам было принято решение о возбуждении уголовного дела.

– Красноярский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту выполнения работ ООО «ОБЛДОРСТРОЙ», не отвечающих требованиям безопасности, - информирует региональный СУ СК.

Расследование дела продолжается.

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