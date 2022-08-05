В Самаре проведут реконструкцию ДК «Искра» на Красной Глинке

Дом культуры расположен по адресу 1-й квартал, дом 1. Фото: МБУК "ДК "Чайка"

Власти запланировали масштабное обновление Дома культуры в поселке Красная Глинка. ДК «Чайка», ранее носивший название «Искра», реконструируют. Информация сообщается на сайте госзакупок.

В настоящий момент ведется поиск подрядчика, который подготовит дизайн-проект здания. В помещениях запланирована полная перепланировка, которая затронет все три этажа объекта. Отмечается, что в проекте должно быть предусмотрено создание инклюзивного пространства.

На разработку документации отведено два месяца с момента заключения контракта. Исполнитель будет определен 24 августа. На работы направят 2 млн. рублей.

Напомним, ДК «Искра» находится в поселке Красная Глинка, 1-й квартал, дом 1. Он был построен в 1953 году заводом «Электрощит». Вышеупомянутое название Дом культуры носил до 2018 года, до вхождения в состав МБУК «ДК «Чайка». С того времени ДК известен под новым наименованием.