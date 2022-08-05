Самарец попал в колонию из-за мошенничества при продаже собственной квартиры

Октябрьский районный суд Самары признал горе-мошенника виновным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самары попался на мошеннической схеме, которую пытался провернуть при продаже собственной квартиры. Мужчина продал недвижимость, а после планировал отменить сделку, сославшись на свое психиатрическое заболевание. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

По сведениям надзорного органа, самарец состоит на учете у психиатра с диагнозом «параноидная шизофрения». Недавно он решил продать свою квартиру. Мужчина нашел покупателя и предоставил ему справки о том, что на учетах у психиатра и нарколога он не состоит. В результате сделка была оформлена, продавец получил 1,5 млн. рублей, а покупателю достались все необходимые документы. Однако в скором времени нового владельца квартиры ждал сюрприз.

– Продавец обратился с иском в Октябрьский районный суд, в котором требовал признать сделку купли-продажи квартиры недействительной в связи с имеющимся у него психиатрическим заболеванием. Суд встал на сторону истца и обязал покупателя возвратить квартиру, - рассказали в прокуратуре Самарской области.

После того, как факт преступления вскрылся, в отношении самарца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). На днях суд вынес ему приговор. Предприимчивый продавец был признан виновным и приговорен к четырем годам исправительной колонии общего режима.