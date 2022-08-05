ВТБ бесплатно застраховал от мошенников более 1 млн клиентов

Дополнительно банк бесплатно застраховал десятки тысяч детей на случай онкологии. Поддержку льготных категорий, зачисляющих государственные пособия на карту «Мир», ВТБ ведет с 2021 года.

Бесплатное страхование от мошенников банк подключает для всех, кто получает пенсию на карту ВТБ, а также для родителей, которые впервые зачисляют на карту «Мир» банка детские социальные выплаты. Полис поможет сохранить до 100 тыс. рублей на счетах и картах клиента на случай кражи средств через поддельные сайты или интернет-приложения, незаконного входа мошенников в интернет-банк, выманивания персональных данных или хищения денег другими способами. Заявить о страховом случае можно в любом офисе банка. Услуги страхования предоставляет АО «СОГАЗ».

«В рамках реализации стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ стремится обеспечить дополнительную защиту тех категорий клиентов, для которых финансовые потери могут быть особенно болезненными. Мы уже застраховали более миллиона наших клиентов – родителей и пенсионеров, которые теперь могут чувствовать себя гораздо спокойнее при проведении повседневных финансовых операций, особенно на фоне летнего всплеска мошеннической активности. Дополнительная инициатива ВТБ также касается защиты детей от тяжелых заболеваний. Сегодня более 50 тыс. детей могут рассчитывать на нашу поддержку в кризисных ситуациях», – комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

ВТБ развивает дополнительные меры поддержки клиентов в рамках стратегии «Семейный капитал». Она предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте. Кроме бесплатного страхования от мошенничества, получателям детских выплат банк дополнительно начисляет 2 тыс. рублей, а также предлагает бесплатную страховку всех детей в семье на случай онкологии.

В начале лета специалисты ВТБ зафиксировали резкий всплеск фишинговой активности мошенников. Только в июне было выявлено около 7 тысяч мошеннических страниц, имитирующих банковские сайты. Это почти в 10 раз превышает показатель мая и в 2,5 раза – всех предыдущих месяцев этого года. В целом за первое полугодие банк обработал почти 3,9 млн обращений по темам, связанным с мошенничеством. Общий объем спасенных денежных средств составил 12,9 млрд рублей, ВТБ защитил средства почти 600 тыс. клиентов.