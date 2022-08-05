Волонтёры Сбербанка в Самаре выпустили 20 тысяч мальков стерляди в Волгу

Волонтёрская акция направлена на воспроизведение водных биологических ресурсов и решение напряженной экологической ситуации в бассейне Волги.Сбербанк заботится об экологии; поддерживает различные программы и реализует собственные проекты по восстановление биологического разнообразия, в том числе в бассейне Волги.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

«Одно из направлений ESG-политики Сбера – является минимизация воздействия на окружающую среду. Мы считаем своим долгом оставить будущим поколениям природный мир в лучшем состоянии, чем он есть сейчас. Для этого в Сбере существует целый ряд экологических инициатив, в числе которых восполнение рыбных ресурсов России. Важно развивать экологическую культуру, тогда ситуация непременно изменится в лучшую сторону».

Стерлядь включена в «Красную книгу» как вымирающий вид, находящийся под угрозой полного исчезновения. Выпуск мальков в водоемы — это одно из многочисленных экологических мероприятий, проводимых в Сбере.

Напомним, весной волонтёры Самарского отделения Сбербанка участвовали в высадке деревьев, уборке берегов Волги, а также по всему Поволжью была проведена акция по мониторингу состояния реки, приуроченная ко Дню Волги.